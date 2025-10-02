Gecekondular yıkıldı konforlu yaşam başladı

İstanbul'un Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki olan Emlak Konut tarafından temelleri 2022'de atılan 776 daire ve 47 işyerinden oluşan 823 bağımsız bölüm, kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yaklaşık 83 bin metrekarelik alana inşa edilen Tokatköy Toplu Konutları yatay mimarı esas alınarak 5 katlı yapıldı. İnşaat alanının zemin iyileştirmesi için fore kazıklar çakıldı. Hak sahiplerine dairelerinin teslim edilmeye başlanması sonrasında bazı hak sahipleri dairelerine yerleşerek içinde yaşamaya başladı. Bir kısmının ise yerleşme hazırlıkları sürüyor. Konutların yapıldığı alandaki hak sahiplerinin herhangi bir hak kaybına uğramaması için büyük özen gösterilen projede vatandaşlar aylık yaklaşık 10 bin TL ödeyecek. Toplamda 850 bin TL ödeyecek olan hak sahipleri borçlarını 8 yılda ödeyecek.

ESKİ GÖRÜNTÜDEN ESER KALMADI

Beykoz genelinde bulunan yaklaşık 55 bin konuttan 50 bininin kaçak ve gecekondu yapılaşması şeklinde olduğu belirtilirken, Tokatköy'deki yapılar da Beykoz'un genelinden farklı değildi. Oldukça dik yokuşların üzerinde bulunan binalar, birbirine bitişik haldeydi. Yolların olmadığı, olan yolların da çok dar ve dik olduğu bölgede olası bir acil durumda itfaiye araçları, polis ve ambulansların hareket etmesinde oldukça zorluk yaşanıyordu. Site içerisindeki yolların düz olmasına dikkat edildi.

ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN

Yaklaşık 40 yıldır Beykoz'da yaşayan hak sahiplerinden Murat Oral, "3 gün önce daireme yerleştim. Eski evimle aynı ayarda ev sahibi oldum. Buranın eski hali çöptü. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Adeta eski bir otomobilden inip lüks bir araca binmiş gibiyiz. Konforlu ve güzel bir yaşam alanına kavuştuk" dedi. Bir diğer hak sahibi Salih Ordu ise, "Eski binamız 1979'da yapılmıştı. Depreme dayanıklı değildi. Herhangi bir depremde yıkılacak gibiydi. Şiddetli rüzgârlarda evler sallanıyordu. Parkı yoktu, yolu yoktu. İmarsız, iskânsız binalar gitti yerine imarlı, iskânlı çevre düzenlemesi yapılmış binalar geldi. Sağlıklı ve sağlam yaşam alanlarına kavuştuk" dedi.