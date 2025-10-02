Sahte iskânla yurt binasını otele çevirdiler

İstanbul'da tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde daha önce yurt olarak kullanılan bir binanın, sahte ruhsatla otele dönüştürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, CHP'li Özer döneminde Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nde (MAKS) usulsüzlük yapılarak sahte ruhsat çıkarıldığı belirlendi. Ruhsatta, firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın imzası yer aldı. Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki Loss Otel'in sahibi, CHP'li eski başkan Kemal Deniz Bozkurt'un akrabası Deniz Bozkurt. Orijinal yapı kullanım izninde "otel" ibaresi yokken belge el yazısıyla değiştirilip sahte ruhsat düzenlendi. Esenyurt Belediyesi sahte ruhsatı iptal edip sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.