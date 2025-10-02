Şehit polis Urfa’da toprağa verildi

İzmir'in Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve önceki gün şehit olan polis memuru Ömer Amilağ için memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis memurunun cenazesi Haliliye'deki Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir ve şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.