Son dakika | AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"SUMUD FİLOSUNA HAYDUTLUĞU LANETLİYORUM"

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve mazlumlara insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail'in katliamcı yüzü bir kez daha görüldü. Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin ve sulhun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Netanyahu'nun barışa tahammülü olmadığı görüldü. Yetkili birimlerimiz gelişmeleri takip etmekte, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için tedbirleri almaktadır.

"BU AZİZ MİLLETİN HİZMETKARLARIYIZ"

24 yıldır değişmeyen bir gerçek şudur, rotamızı tayin ve tespit eden hep aziz milletimiz oldu. Milletimiz nereyi işaret ettiyse yönümüzü oraya döndük, milletin bizden beklentisi neyse tüm imkanlarımızla onu gerçekleştirmeye çalıştık. Milletimizle bağımızı daima sağlam tutmaya gayret ettik. Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkarlarıyız.

AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Milletimize olan hizmet sevdamızdır. Makamlar, koltuklar gelip geçicidir.

CHP'de yaşanan kavgaların hiçbiri bizde yaşanmadı. Özünü esasını, ruhunu ve kurucu değerlerini koruyarak kendini güncellemek her dem yeniden doğmak ve tazelenmek... Biz hep bunu yaptık.

"SAFLARIMIZI GENİŞLETECEĞİZ"

Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz

Aziz kardeşlerim kıymetli başkanlarımız AK Parti olarak yaz boyunca yoğun tempoda koşturduk.

Ana muhalefetin ilk günden uyduruk bir bahane üreterek Meclis'ten kaçması bunların zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır. Bunların siyaset yapma tarzı böyle, kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. CHP, en büyük saygısızlığı dillerinden düşürmedikleri milli irade ve Gazi Meclis'e karşı sergilemiştir. Oturumdan firar ettiler.

Nereyi elinizi atsanız yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Hizmet yok, eser yok... Su kamyonları, su bidonları, çöp kamyonları istisna olmaktan çıktı rutin haline geldi. Daha çöpleri toplayamıyorlar, daha otobüsleri vaktinde durağa getiremiyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına sabah akşam kriz duasına çıkıyor. AK Parti, hükümet yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun havasında.