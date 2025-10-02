SON DAKİKA | AK Parti’ye katılımlar sürüyor! 7 belediye başkanı bugün partiye katılacak

Son dakika haberi: AK Parti tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu her partiden belediye başkanının dikkatini ve ilgisini çekmeye devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte yapma çağrısına kayıtsız kalmayan farklı partili belediye başkanları yerel seçimlerden bugüne kadar AK Parti'ye katılmaya devam ediyor.
Seçimlerin ardından gerçekleşen katılımlar ile bu rakam artmaya devam ediyor. Bugün katılımları beklenen belediyelerin katılımı ile AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı ise 608'e yükselecek.
AK PARTİ'NİN YERELDEKİ GÜCÜNÜN KANITI
AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca Başkan Erdoğan tarafından yapılan, "kapımız herkese açık" çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti.