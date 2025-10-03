Bakan Yerlikaya polisler için müjdeyi verdi! Yılda iki defa yapılıyotdu artık her ay yapılacak!

KADRO ÇALIŞMASI 2025 SONUNDA TAMAMLANACAK

Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2. Şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir.