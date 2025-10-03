Başkan Erdoğan’dan Hatimoğulları’na alkış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin açılış resepsiyonunda liderlerle yaptığı görüşmenin renkli kareler de vardı. TBMM Mermerli Salon'da gerçekleşen görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldı. Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Türkiye'nin ezici çoğunluğunun desteğini aldığını, sürece ilişkin Meclis'in yeni yasama yılında hukuki ve demokratik adımlar atması, geçiş yasalarını yapması gerektiğini söyledi. Erdoğan konuşmasından sonra Hatimoğulları'nı alkışlarken etrafındakileri de buna teşvik etti. Bahçeli başta olmak üzere salonda bulunanlar da Hatimoğulları'nı alkışladı. İkramlarla da yakından ilgilenen Erdoğan, "Yiyecek-içecek bir şey yok mu? Bir şeyler getirin" dedi.