‘Çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecek’

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na, İsrail donanmasının müdahalesi ilgili kabineden ve AK Parti kanadından peş peşe tepkiler geldi.İsrail'in saldırıları bir kere daha 'insanlığa karşı işlenmiş suç' ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi.Uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi kabul edilemez olarak görüyor ve telin ediyoruz.Sumud Filosu amacına ulaşmıştır. İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze'nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır. Bu müdahale gösterdi ki abluka kırılmıştır.Sumud Filosu, tüm engellemelere rağmen amacına ulaşmış ve Gazze'nin sesi olmuştur. Dünya kamuoyu bu zulme sessiz kalmamalı.Tüm dünyayı İsrail barbarlığına karşı bir olmaya ve sesini yükseltmeye çağırıyorum. Türkiye olarak, Gazze'nin, Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.