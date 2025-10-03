Dışişleri’nden Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımız yarın özel uçakla Türkiye’ye getirilebilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud Filosu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keçeli'nin açıklamaları şöyle:

Sumud Filosu, Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendi.

TÜRK VATANDAŞLARININ İSRAİL'DEN TAHLİYESİ

İsrail tarafından alıkonulanlar arasında 50'ye yakın vatandaşımız bulunuyor.

Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor

Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde

Filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla (söz konusu ülkelerden) bir telefon diplomasisi yürüttüler.