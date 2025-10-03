Son dakika: Fatih Altaylı hakkında tutukluluk devam kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan duruşmaya Fatih Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Savunmasının uzun olduğunu, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçunun kendisini hem şaşırttığını hem de üzdüğünü anlatan Altaylı, "Bu yaşıma kadar tek bir kişiyi bile tehdit etmedim. Aksine tehdit edildim. 30 yıl boyunca devlet tarafından korundum" dedi.

MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamı, dosyanın mütalaa için savcıya gönderilesine hükmetti. Duruşma, 26 Kasım'a ertelendi.