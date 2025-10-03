Gazze ablukası delindi! SABAH Türk aktivistin o ses kaydına ulaştı: Gidebileceğimiz kadar gideceğiz

SALDIRI 80 MİLDE BAŞLADI

İsrail gemileri, Gazze'ye yaklaşık 80 deniz mili mesafede, uluslararası sularda filoya hukuksuzca müdahale etti. Filonun amiral gemisi Alma başta olmak üzere yaklaşık 20 gemiye çıkarma yapan İsrail askerleri, içerisinde 38 Türk'ün de bulunduğu, dünyanın dört bir yanından gelen aktivistleri uluslararası hukuka aykırı bir şekilde tutuklayarak alıkoydu. Aktivistler, Gazze Şeridi sınırına 36 km mesefadeki Aşdod Limanı'na götürüldü. İsrail ise hukuksuz saldırılarında başvurduğu yalanını bir kez daha tekrarladı. Yapılan açıklamada, Sumud Filosu içerisinde "Hamas bağlantılı kişilerin olduğu" öne sürülerek saldırı meşrulaştırılmaya çalışıldı.

'GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ'

SABAH, Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Yunus Demir'in gece 04.00 sularında arkadaşlarına yolladığı ses kaydına da ulaştı. İsrail askerlerinin, üzerlerine kimyasal madde sıktığını anlatan ve Gazze'ye yaklaştıklarını söylerken heyecanı ve cesareti sesinden okunan Yunus Demir, ses kaydında şunları söyledi: "Şu an Gazze'ye yaklaştık, 45 mil mesafedeyiz. Mavi Marmara, Madleen ve Hanzala'nın daha da ötesindeyiz. Kaçmaya devam ediyoruz. Bizim gibi kaçabilen başka yelkenliler de var. Doğru dürüst bir saldırı bile gerçekleştiremediler. Bir tane büyük gemileri var, bölüm sonu canavarı gibi. Onun dışında küçük fırkateynleri de var. Bir sefer bölüm sonu canavarı yakaladı bizi. Üzerimize su sıktılar ama sıktıkları şey saf su değildi. Sinek ilacı gibi bir koku vardı. Ama bizi alamayacaklarını anlayınca vazgeçip diğer gemilere yöneldiler. Biz yolumuza devam edip oradan kurtulduk. Allah nasip ederse gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Allah yardımcımız olsun."