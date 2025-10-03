Gazze ablukası sonunda delindi

Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan dünyanın dört bir yanından yüzlerce aktivist, bir kez daha katil devlet İsrail'in korsanlığıyla durduruldu. İsrail donanması, Doğu Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki (GSF) 40'tan fazla tekneye müdahale etti. Ancak Mikeno isimli bir tekne İsrail'in ablukasını yararak Gazze'ye yaklaşmayı başardı. Gazze'ye insani yardım taşımak ve İsrail ablukasını kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz gece terör devleti İsrail'in saldırısına uğradı. İçerisinde tıbbi malzeme başta olmak üzere insani yardım bulunduran ve 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktorlar, avukatlar, gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler ve aktivistlerden oluşan filo, akşam saat 20.30 sıralarında, kendilerine 3 deniz mili kadar yaklaşan 20'ye yakın kimliği belirsiz gemi ve hücumbot tespit etti. Dakikalar sonra ise ilk müdahale başladı.

SALDIRI 80 MİLDE BAŞLADI

İsrail gemileri, Gazze'ye yaklaşık 80 deniz mili mesafede, uluslararası sularda filoya hukuksuzca müdahale etti. Filonun amiral gemisi Alma başta olmak üzere yaklaşık 20 gemiye çıkarma yapan İsrail askerleri, içerisinde 38 Türk'ün de bulunduğu, dünyanın dört bir yanından gelen aktivistleri uluslararası hukuka aykırı bir şekilde tutuklayarak alıkoydu. Aktivistler, Gazze Şeridi sınırına 36 km mesefadeki Aşdod Limanı'na götürüldü. İsrail ise hukuksuz saldırılarında başvurduğu yalanını bir kez daha tekrarladı. Yapılan açıklamada, Sumud Filosu içerisinde "Hamas bağlantılı kişilerin olduğu" öne sürülerek saldırı meşrulaştırılmaya çalışıldı.

'GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ'

SABAH, Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Yunus Demir'in gece 04.00 sularında arkadaşlarına yolladığı ses kaydına da ulaştı. İsrail askerlerinin, üzerlerine kimyasal madde sıktığını anlatan ve Gazze'ye yaklaştıklarını söylerken heyecanı ve cesareti sesinden okunan Yunus Demir, ses kaydında şunları söyledi: "Şu an Gazze'ye yaklaştık, 45 mil mesafedeyiz. Mavi Marmara, Madleen ve Hanzala'nın daha da ötesindeyiz. Kaçmaya devam ediyoruz. Bizim gibi kaçabilen başka yelkenliler de var. Doğru dürüst bir saldırı bile gerçekleştiremediler. Bir tane büyük gemileri var, bölüm sonu canavarı gibi. Onun dışında küçük fırkateynleri de var. Bir sefer bölüm sonu canavarı yakaladı bizi. Üzerimize su sıktılar ama sıktıkları şey saf su değildi. Sinek ilacı gibi bir koku vardı. Ama bizi alamayacaklarını anlayınca vazgeçip diğer gemilere yöneldiler. Biz yolumuza devam edip oradan kurtulduk. Allah nasip ederse gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Allah yardımcımız olsun."

'ABLUKAYI KIRDIK'

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu fiili olarak ablukanın kırıldığı anlamına geliyor.

ALIKONULAN TÜRK SAYISI 48

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında Tel Aviv yönetiminin yasa dışı alıkoyduğu ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 48 olduğunu açıkladı. Açıklamada, 9 kişiyle iletişim kurulamadığı, bu kişilerle beraber alıkonulan Türk sayısının 48 olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

20 YILLIK ABLUKAYI DELDİ

Gece saatlerinde sinyali kesilen ve saatlerce konum bildirimi yapmayan Mikeno gemisi, Gazze karasularına girmeyi başardı. Sabah saat 08.31'de konum bildirimi yapan geminin Gazze sahiline 8.9 mil/14 km uzaklıkta olduğu tespit edildi. Yaklaşık 20 yıllık İsrail ablukasını delen Mikeno'nun sabah saatlerinde yapılan konum bildirimi başta Gazze olmak üzere tüm dünyaya umut ışığı oldu. Sumud Filosu İsrail'in denizde yıllardır uyguladığı ablukanın 'kırılamaz olmadığını' Gazze'nin zulümden kurtarılabileceğini tüm dünyaya ispatladı. İsrail ilerleyen saatlerde Mikeno gemisine baskın yaptı.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

Soykırımcı İsrail'in Özgürlük Filosu'na baskınları bir yanda milyonları ayağa kaldırırken diğer taraftan yeni filoları da yola döktü. Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak üzere İtalya'dan yeniden yola çıkan Vicdan gemisi, Girit açıklarında seyrediyor. Bu yeni filoda da 10 gemi bulunuyor. - AB, İsrail'i zikretmeden Küresel Sumud Filosu'na yönelik "her türlü saldırıyı" kınadı. - Kolombiya Devlet Başkanı Petro, tepki olarak ülkedeki tüm İsrailli diplomatları sınır dışı etti. - Hollanda, İsrail'den Küresel Sumud Filosu'ndaki kişilerin güvenliğinin sağlanmasını istedi. - İtalya bugün genel greve gidiyor. İtalya'da liman işçileri Sumud'a müdahale olursa Avrupa genelindeki tüm limanların akışını keseceklerini belirtmişti. - İspanya, İsrail'den gözaltındaki İspanyolları derhal serbest bırakmasını istedi. İsrail elçisi çağrıldı. İspanya'nın 35 kentinde binlerce öğrenci, meydanlara inerek İsrail'i protesto etti. - İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı Meksika ve Uruguay'da protesto edildi.