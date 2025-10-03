Hakan Han Özcan’dan İsrail tarafından esir alınan Metahan Sarı’nın ailesine destek

"CUMHURBAŞKANIMIZ YALNIZ MÜCADELE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yalnız mücadele verdiğini belirten Özcan, "Dünya beşten büyüktür" çıkışının önemine vurgu yaptı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm Müslüman liderlerin sessiz kaldığı bir dönemde tek başına zalim düzene karşı ses yükseltiyor. Onun bu dik duruşu, Hazreti İbrahim'in putların karşısında haykırışını hatırlatıyor. İçeriden ve dışarıdan saldırılar olsa da bizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracağız."

"GAZZE GÜNÜMÜZÜN KERBELASI"

Özcan, Gazze'de yaşananları "günümüzün Kerbelası" olarak nitelendirdi:

"Orada akan kan, insanlığın izzetinin katledilmesidir. Bu zulme karşı susmak mümkün değil. Bizim görevimiz, Gazze'deki kardeşlerimizin sesine ses olmak. Sumud Filo'su abluka altında olsa da mücadele sürüyor. Biz buradan sesleniyoruz: Asla yalnız değilsiniz."

"HUDEYBİYE'DEN SONRA FETİHLER GELDİ"

Tarihten örnek veren Özcan, mücadelenin sonunda zafer olacağına inandığını söyledi:

"Hudeybiye Antlaşması'nda da Müslümanlar zayıf görülmüştü, ama sonrasında fetihler gerçekleşti. Bugün de sabırla, imanla mücadele edersek, Allah'ın izniyle bölük bölük, akın akın Gazze'ye, Mescid-i Aksa'ya gireceğimiz günler yakındır."

"MEYDANLARI TERK ETMEYECEĞİZ"

Protestoların devam edeceğini duyuran Özcan, şu mesajı verdi:

"Pazar günü büyük bir yürüyüşümüz var. Ama yalnızca o gün değil, Metehan Sarı ve tüm kardeşlerimiz serbest bırakılana kadar meydanları terk etmeyeceğiz. Küresel intifada yükseliyor, Müslümanlar kıyama kalkıyor. Allah'ın ipine sarılarak yolumuza devam edeceğiz."