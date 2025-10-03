Hakan Han Özcan’dan İsrail tarafından esir alınan Metahan Sarı’nın ailesine destek

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Metehan Sarı'nın esir alınmasının ardından Ankara'da düzenlenen protesto gösterilerinde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sarı ailesini ziyaret ederek destek verdi.
Gösteriler, Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın tepkisi eşliğinde sürdü. Protestolara katılanlar arasında Metehan Sarı'nın babası Veysel Sarı ve kardeşi Batuhan Sarı da yer aldı; AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan gece boyunca ailenin yanında bulunarak onlarla görüştü ve destek mesajı verdi.
Sarı ailesi, Özcan'ın ziyaretinin kendilerine moral verdiğini belirtti. Baba Veysel Sarı, "Bu zor günümüzde yanımızda olması bize güç verdi" derken, kardeş Batuhan Sarı da "Yalnız olmadığımızı hissettik, bize sahip çıkılması çok değerli" ifadelerini kullandı. Özcan'ın aile ile çekilmiş fotoğrafları da gösteride dağılan kalabalığa moral mesajı olarak paylaşıldı.
ÖZCAN'DAN SERT TEPKİ: "İNSANLIK KATLEDİLİYOR"
Protestolarda yaptığı konuşmasında Hakan Han Özcan, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini ve gözaltıları sert sözlerle kınadı. Özcan, son iki yılda insan hakları ve insan onurunun görmezden gelindiğini, küresel düzenin ikiyüzlülüğünü eleştirdi; Müslümanların birlik olup iç cepheyi kuvvetlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca dayanışmayı sürdüreceklerini söyledi.
"MÜSLÜMANLAR TEVHİT SANCAĞI ALTINDA BİRLEŞMELİ"
İsrail'in saldırılarının Müslümanları hedef aldığını dile getiren Özcan, birlik çağrısı yaptı:
"Küfrün tek millet olduğunu görüyoruz. Biz Müslümanlar olarak Rabbimizin ipine sımsıkı sarılmalı, ayrım yapmadan bir olmalıyız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni… Kim olursa olsun, 'Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah' diyen herkes bu çağrıya kulak vermeli, Gazze'de yaşanan Kerbelâ'ya karşı kıyama kalkmalıdır."
"CUMHURBAŞKANIMIZ YALNIZ MÜCADELE EDİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yalnız mücadele verdiğini belirten Özcan, "Dünya beşten büyüktür" çıkışının önemine vurgu yaptı:
"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm Müslüman liderlerin sessiz kaldığı bir dönemde tek başına zalim düzene karşı ses yükseltiyor. Onun bu dik duruşu, Hazreti İbrahim'in putların karşısında haykırışını hatırlatıyor. İçeriden ve dışarıdan saldırılar olsa da bizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracağız."
"GAZZE GÜNÜMÜZÜN KERBELASI"
Özcan, Gazze'de yaşananları "günümüzün Kerbelası" olarak nitelendirdi:
"Orada akan kan, insanlığın izzetinin katledilmesidir. Bu zulme karşı susmak mümkün değil. Bizim görevimiz, Gazze'deki kardeşlerimizin sesine ses olmak. Sumud Filo'su abluka altında olsa da mücadele sürüyor. Biz buradan sesleniyoruz: Asla yalnız değilsiniz."
"HUDEYBİYE'DEN SONRA FETİHLER GELDİ"
Tarihten örnek veren Özcan, mücadelenin sonunda zafer olacağına inandığını söyledi:
"Hudeybiye Antlaşması'nda da Müslümanlar zayıf görülmüştü, ama sonrasında fetihler gerçekleşti. Bugün de sabırla, imanla mücadele edersek, Allah'ın izniyle bölük bölük, akın akın Gazze'ye, Mescid-i Aksa'ya gireceğimiz günler yakındır."
"MEYDANLARI TERK ETMEYECEĞİZ"
Protestoların devam edeceğini duyuran Özcan, şu mesajı verdi:
"Pazar günü büyük bir yürüyüşümüz var. Ama yalnızca o gün değil, Metehan Sarı ve tüm kardeşlerimiz serbest bırakılana kadar meydanları terk etmeyeceğiz. Küresel intifada yükseliyor, Müslümanlar kıyama kalkıyor. Allah'ın ipine sarılarak yolumuza devam edeceğiz."