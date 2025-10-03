Haydut İsrail cinnet halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Sumud Filosu'na değinerek, "Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. Soykırım kadrosu, Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet hâlinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir" dedi. Saldırıyı lanetleyen Erdoğan, "Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları ifade etti:

TÜRKİYE YANLARINDA

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet hâlinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTA

İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistler ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze'de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi ve sulhü sükûnun hâkim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

KUDÜS İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

BAŞKAN Erdoğan, Kudüs'ün fetih yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıldönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."