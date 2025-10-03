HSK’dan kritik atamalar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanırken, bu isimlerin yerine İstanbul ve Bakırköy adliyelerinde yeni başsavcılar göreve getirildi.

YARGIDA YENİ DÖNEM

HSK Birinci Dairesi'nin imzaladığı kararnameye göre;

Kadir Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Hüseyin Gümüş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Bülent Dinçel, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Doç. Dr. Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına,

Erol Çelik, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekilliğinden Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığına,

Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına,

Harun Bulut, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına,

İsmet Saçlı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

İSTANBUL VE ANTALYA'DA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Kararnameyle birlikte özellikle İstanbul ve Antalya yargı teşkilatlarında yeni bir dönem başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Doç. Dr. Barış Duman'ın atanması dikkat çekti. Yargı camiasında büyük yankı uyandıran kararnameyle birlikte, Yargıtay'a giden Zafer Koç ve Hüseyin Gümüş'ün görevlerini devretmesiyle adliyelerde yeni bir yönetim yapısı oluştu.