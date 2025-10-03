‘Kantin solcuları çöpleri toplayamıyor’

AK Partili belediyelerin farklı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Partili belediye rantçı ve bantçı değil halkçı belediye demektir" diye konuştu. Meclis Genel Kurulu'na katılmayan CHP'ye de tepki gösteren Erdoğan, "CHP en büyük saygısızlığı bize değil dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve gazi Meclis'e yapmıştır" dedi.

MİLLETİMİZ NEREYİ İŞARET ETTİYSE ORAYA DÖNDÜK: 24 yıldır değişmeyen bir başka gerçek şudur: Bu yolculukta rotamızı tayin eden aziz milletimiz olmuştur. Milletimiz nereyi işaret ettiyse oraya döndük. Milletimizle bağımızı, irtibatımızı, gönülden gönüle giden o köprüyü sağlam tutmaya gayret ettik. Hepimiz aynı zamanda milletimizin hizmetkârıyız.

CHP'DE YAŞANANLAR BİZDE YAŞANMADI: AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Makamlar, mevkiler, payeler, koltuklar hepsi gelip geçicidir. Baki kalan gök kubbedeki bir hoş seda ile davamızdır. CHP'de yaşananların hiçbiri bizde yaşanmadı. Bu tam 24 yıldır üzerinde titrediğimiz en temel yaklaşımdır. Bu teşkilatın her bir mensubu, AK Parti'nin her bir emektarı benim yol arkadaşımdır, kaderdaşımdır, onunla aramızda son nefese kadar kopmayacak bir bağ vardır. Milletin emanetini omuzlayanlarda yorgunluk, rehavet hiç olmaz. Hem teşkilatımızın hem de belediyelerimizin röntgenini çekmeye devam edeceğiz. Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Partili belediye, rantçı ve bantçı değil halkçı belediye demektir. Şehrine aşkla hizmet etmek isteyen herkese bizim kapımız ardına kadar açıktır.

CHP ZİHNİYETİNİ GÖSTERDİ: Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde bahane uydurarak Meclis'ten kırıp kaçması bunların zihniyetini de göstermiştir. Bunların Meclis açılışından kaçmak için öne sürdükleri sebeplerin bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunların siyaset yapma şekli işte böyle. Kantin solculuğu yapmaktan çıkamıyorlar. CHP en büyük saygısızlığı bize değil bizden daha ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve gazi Meclis'e yapmıştır. Ana muhalefet partisinin rüşvetle anılması Türk demokrasisi adına endişe vericidir. CHP safralarından kurtulmadıkça ana muhalefetliği de tam anlamıyla yerine getiremeyecek.

TÜRKİYE YÜZYILI REFORMU: Yeni yasama yılında Türkiye Yüzyılı reformumuzu peyderpey hayata geçireceğiz. Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye, hizmet anlamında çökmeye başladı. Ortada on milyonlar harcanıyor ama eser, hizmet yok. Seçim meydanlarında "Allah'ın suyundan ücret mi alacaksınız" diyorlardı. Şimdi millet fahiş fiyatla da olsa su bulamıyor. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar, musluktan düzenli su akıtmayı beceremiyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına kriz duasına çıkıyor.

GAZOZ ALMAK SANIYORLAR CHP Genel Başkanı uluslararası piyasalardan gaz almayı bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukurunda. Ne diyelim? İnşallah bir an önce kendini toparlar, biraz siyaset öğrenir.