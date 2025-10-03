Mattia’nın katillerıne üst sınırdan ceza talebi

İstanbul'da lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi (15), 24 Ocak'ta Kadıköy'de çocuk yaştaki bıçaklı 2 saldırgan tarafından katledilmişti. Tutuklanan katil zanlıları B.B. (15) ve U.B. (16) ile olayla bağlantılı diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün yargılanmasına dün devam edildi. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da katıldı. U.B. ve B.B. cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlanırken, A.Ö. ve M.A.D. ise ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

A.Ö.'nün avukatının mahkeme sunduğu raporda, sanığın ilkokul çağında kaynaştırma raporu aldığı belirtildi. Raporun, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken atipik otizm tanılı öğrenciler için verdiği bir belge olduğu açıklandı. Savcı mütalaasında B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası, M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise bu suçu yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, A.Ö. hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.