SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü: Ana gündem Gazze

Giriş Tarihi: 3.10.2025 18:02 Son Güncelleme: 3.10.2025 18:15

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki son gelişmeler de ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, bu doğrultuda atılan girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Vaşington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

"GAZZE'DE BARIŞ İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI SONLANDIRILMALI"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

