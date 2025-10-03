Son dakika | MİT’in ’Mossad’a casusluk’ operasyonunda yeni gelişme: Avukat Tuğrulhan Dip yakalandı

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Serkan Çiçek

Tuğrulhan Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.

Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

MİT'TEN SON 3 YILDA MOSSAD'IN AJAN AĞINA YÖNELİK 6 OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaklaşık 3 yılda düzenlediği 6 operasyonla İsrail istihbarat servisi Mossad için Türkiye'de ajanlık yapan ve edindikleri bilgileri satanlar tek tek tespit etti.

2022'de başlayan operasyonlarla ajan ağına yönelik çalışmalarını genişleten MİT, birçok kişinin bağlantılarını inceledi. Görüşme ağı çözülen ve İsrail istihbaratıyla bağlantılı olan kişi ya da özel dedektifler belirlendi.

Bu kapsamda, Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Aralık 2022'de Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenledi ve 68 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aynı yıl içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla Mossad'a sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK verilerinin incelenmesinde, belirlenen hedeflere yönelik, adres tespiti, uçuş bilgileri gibi verilerin maddi menfaat karşılığında Mossad'a aktarıldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi ve operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

İSRAİL ADINA CASUSLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ocak 2024'te İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma açıldı.

Çalışmalarda, İsrail dış istihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ekiplerce ortaya çıkarıldı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçleri İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

MOSSAD'A BİLGİ SATTIKLARI BELİRLENEN 7 KİŞİ YAKALANDI

Mart 2024'te MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri Mossad'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, televizyonlarda sabah programlarına katılan, eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk olduğu ve Mossad'ın, Ayberk ile "Victoria" kod adlı ajanı aracılığıyla temasa geçtiği tespit edildi.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Ayberk'in para karşılığı Mossad'a bilgi sızdırdığını belirledi.

Mossad'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu tespit edilen Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği anlaşıldı.

GİZLİ HABERLEŞME UYGULAMALARI KULLANDI

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da Mossad'dan eğitim aldığı öğrenilen Ayberk, İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

Hamza Turhan Ayberk, Mossad'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldı.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak Mossad'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

MOSSAD'IN TÜRKİYE'DEKİ PARA AĞINI YÖNETEN REXHEPİ TUTUKLANDI

Eylül 2024'te MİT'in çalışmalarıyla Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesince gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı.

Rexhepi'nin Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği tespit edildi.

İsrail İstihbarat Servisi'nin talimatı ile dron çekimi yapan ve Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü belirlenen Rexhepi'nin Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı öğrenildi.

Rexhepi'nin hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere tüm hareketleri takip altına alınan ve Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği MİT tarafından belirlenen Rexhepi'nin faaliyetleri, Türkiye'ye 25 Ağustos 2024'te giriş yaptığı andan itibaren izlenmeye başlandı.

MİT'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ile koordineli çalışmaları sonucu Rexhepi, 30 Ağustos 2024'te gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Rexhepi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MOSSAD'IN PARA AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

MİT'in yürüttüğü operasyonlar sonucu Mossad'ın, Türkiye'deki sahadaki elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.

Yapılan para takibi sonucu Türkiye'deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ve kripto para yöntemiyle Suriye'deki alt kaynaklara aktarıldığı öğrenildi.

Serkan Çiçek

MİT, MOSSAD'A ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLEN DEDEKTİFİ YAKALADI

Bugün ise MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda, İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, İsrail'e çalıştığını tespit ettiği Çiçek için "Metron faaliyeti" adını verdiği operasyon düzenledi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

Filistinli aktivistin yaşadığı site

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

DEDEKTİFLİK FİRMALARIYLA YAKIN TEMAS

MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.

İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.

Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekti.

Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

Faysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında Rasheed, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı.

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed'in teklifini kabul etti.

Serkan Çiçek, aslında Mossad ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı.

Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptı ancak Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta irtibatı sonlandırdı.