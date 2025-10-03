Son dakika | Turgay Ciner’in şirketlerinde kara para izi: Suç gelirine ticari işlem süsü

İşte bu noktada, MASAK ve TMSF Başkanlığı'nca Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Park Holding şirketi ve şirket bünyesine bağlı diğer şirketlere TMSF tarafından kayyım atandı. Suç gelirlerinin aklanması amacıyla sahte fatura ve kaçakçılık faaliyetlerinden doğan kaynaklar, şirketler üzerinden "ticari işlem süsü" verilerek finansal sisteme sokuldu. Tutuklanan Atilla Ciner'in, Park Holding'e bağlı AFC şirketinin yetkili ve yöneticisiydi. Tutuklanan bir diğer isim olan Gökhan Şen Ciner Glass şirketinde CEO olarak görev yapıyordu. Her iki şirkette de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli şüphe bulundu.