Terörsüz Türkiye’ye adım adım

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13'üncü toplantısını yaptı ve hukukçuları dinledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, komisyonun dinleme faslının sonuna doğru gelindiğini belirterek, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde konuşmalarımızı, dinlemelerimizi, müzakerelerimizi tamamlayarak burada, bundan sonraki süreçle ilgili gerekli olan tedbirlerin, atılacak adımların çerçevesini çizen çok kapsamlı bir çerçeve raporu ortaya koyarak TBMM'nin bu konularda çalışma yapmasını sağlamak üzere, tavsiyelerimizi Genel Kurul'a iletiriz" dedi.

HUKUKÇULAR GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLDI

Komisyonda görüşlerini açıklayan hukukçuların görüşleri anadil, etkin pişmanlık, genel af ve umut hakkı üzerinde yoğunlaştı. Görüşler şöyle:

Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Melih Gülseren: Sivil yeni anayasa ile süreç taçlandırılabilir.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Başkanı (ÖHD) Serhat Çakmak: Anadil seçmeli ders olarak okullarda okutulabilir. Cenaze saldırıları ile ilgili düzenleme yapılabilir.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Başkanı (ÖHD) Ekin Yeter Moray: Önümüze almamız gereken temel mesele umut hakkıdır. 4 binden fazla politik mahkum var. Umut hakkı ile çok önemli bir gelişme sağlanacak.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hasan Oymak: Bu sürecin samimi olduğunun ortaya konması gerekmektedir. Terörsüz Türkiye süreci terör örgütünün legalize edilme sürecine altyapı oluşturmak için yapılmamıştır.

Prof. Dr. Abdurrahman Eren: Sorunun Anayasal statü temelinde tartışılması meşruiyetini yitirdi. Anayasal statü değil, konu temel haklar bağlamında ele alınmalı.

ETKİN PİŞMANLIK VURGUSU

Prof. Dr. İlhan Üzülmez: Sürece özgü düzenlemelerden yararlananlar etkin bir şekilde denetimli serbestlik sürecine tabi tutulmalı.

Prof. Dr. Bahri Öztürk: Genel affın bu süreçte enstrüman olarak kullanılması doğru olmayacaktır.