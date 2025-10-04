137 aktivist İsrail’den Türkiye’ye nasıl getirildi? Bakan Fidan detayları anlattı: Talimat Başkan Erdoğan’dan!

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DİĞER KARDEŞLERİMİZİ DE TAHLİYE EDECEĞİZ"

Başka ülkelerin Türkiye'den talepte bulunduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu taleplere de yanıt verebildiğimiz için açıkçası memnunuz. Çünkü başlangıçta da ifade ettim, bu gerçekten eşine ender rastlanan asil bir eylem. Yani bu eyleme devletler mümkün olduğu her ölçüde sahip çıkmak durumundalar. Geride bir miktar kardeşimiz daha kaldı. Onların prosedürel bir mahkemesi olacak. Belki birkaç gün içerisinde de en geç onları ve diğer kardeşlerimizi tahliye ettirmiş olacağız inşallah.

Biliyorsunuz bu kriz başladığı andan itibaren bizim bir duruşumuz vardı, bir tespitimiz vardı. Yani Filistin meselesini ciddiye alan, ciddiyetle takip eden bir hükümetiz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti en üst düzeyde. Kamuoyumuzun sahip olduğu vicdani hassasiyeti, duygusal hassasiyeti bizim gerçek hayat politikasına mümkün olan en iyi şekilde yansıtmamız gerekiyor."