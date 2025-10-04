15 Temmuz Derneği’nden 100 şehit çocuğuna burs

15 Temmuz Derneği, 2025-2026 eğitim döneminde 100 şehit çocuğuna burs sağlayacak. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 60 üniversite öğrencisi ve 40 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine aylık 2 bin 750 TL burs verileceğini açıkladı. Basın toplantısında konuşan Turunç, programın her yıl artarak sürdüğünü, bu yıl Antalya ve Heybeliada'da kamplar yapılacağını ve 13 ülkede çeşitli faaliyetler planladıklarını söyledi. Bursların hayırsever iki kuruluşun desteğiyle verildiğini belirten Turunç, şehit ve gazi çocuklarının eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Ahmet Şekerli de Osmanlı'dan bu yana vakıf kültürünün toplumda önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, "Vatanına canını feda etmiş insanların evlatlarına hizmet etmek büyük bir şeref" dedi. Bursiyerlerden Şehit Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil ise pilot olma hayalini paylaştı. Havacılık yönetimi okuduktan sonra Türk Hava Yolları'nda pilotaj eğitimiyle görev almayı hedeflediğini dile getirdi.