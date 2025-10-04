Aktivistler bu hapishanede

İsrail askerlerince yasadışı şekilde alıkonulan Sumud Filosu aktivistleri, Mısır ile Gazze arasında çöl üzerinde yer alan yüksek güvenlikli Ktzi'ot Askeri Hapishanesi'ne getirildi. 47 Türk vatandaşının da gözaltında tutulduğu hapishane önünde çok sayıda ülkenin diplomatik araçlarının vatandaşlarının işlemleri için girişimlerde bulunduğu gözlemlendi. SABAH, aktivistlerin deport sürecini yerinde takip etti. İsrail'in verdiği bir formu imzalayanların hemen sınırdışı edildiği, imzalamayanların ise 72 saat gözaltında tutulduktan sonra sınırdışı edilecekleri belirtildi. Şu ana kadar 4 İtalyanın sınırdışı edildiği öğrenildi. Öte yandan yasadışı alıkonulan Türk vatandaşlarıyla gözaltı merkezinde ilk kez doğrudan temas kurduklarını belirten Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli de "Vatandaşların özel bir uçak seferi ile yarın (bugün) Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde" dedi.



TÜRKİYE'YE BUGÜN UÇAKLA GETİRİLEBİLİRLER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konsolosluk görevlilerinin, alıkonulan Türk vatandaşlarıyla doğrudan temas kurduklarını belirtti. Keçeli, "Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın (bugün) Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde" dedi.