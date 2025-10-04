Başkan Erdoğan, 50 proje için kurdele kesecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Sultanbeyli'de eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve sanattan teknoloji yatırımlarına kadar 50 eserin açılış ve temel atma törenine katılacak. Sutanbeyli'de temeli atılacak projelerden en dikkat çekenler Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi ile Sulkon ve Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm projeleri. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Seçim döneminde 100 proje sözü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada 1.5 yılda 50 projeyi tamamlamanın ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu projeleri halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önceliğimiz kentsel dönüşüm" dedi.