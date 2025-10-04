Borsa vurgununun kilit isimleri! En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik! Bu şirketlerin borsaya girmesine kimler izin verdi?

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'li belediyeler, borsa ve savunma sanayii gibi alanlarda son 1 yılda yapılan operasyonlara dikkat çekerek önemli bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Operasyonların hedefinde sadece İBB ya da CHP'li belediyeler yok, işin içinde casuslukla suçlanan savunma sanayii şirketleri, kara para aklama ve suç örgütü kurmakla suçlanan maden ve medya şirketleri ya da manipülasyon yaptığı ileri sürülen devasa borsa holdingleri de var." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün 'Yolsuzluklar ve borsa vurgununun kilit isimleri' başlıklı yazısı:

Son bir yılda, belediyelerden borsaya, medyadan savunma sanayiine sarsıcı operasyonlar yapıldı. Büyük çoğunluğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu operasyonlar "siyasi" gösterilmek istense de sonuçlar bunun tam tersi yönünde. Operasyonların hedefinde sadece İBB ya da CHP'li belediyeler yok, işin içinde casuslukla suçlanan savunma sanayii şirketleri, kara para aklama ve suç örgütü kurmakla suçlanan maden ve medya şirketleri ya da manipülasyon yaptığı ileri sürülen devasa borsa holdingleri de var.