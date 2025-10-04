DEM heyeti, İmralı’da

DEM Parti'den Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet dün sabah saatlerinde İmralı Adası'na hareket etti. Parti açıklamasına göre ziyaret, "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde yürütülen temasların devamı niteliğinde. Heyet, en son 28 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti. Diğer taraftan partiden yapılan açıklamada, görüşmenin 3.5 saat sürdüğü belirtildi. Açıklamada, görüşme içeriğine dair bugün bir açıklama yapılacağına yer verildi. DHA