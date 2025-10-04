İsrail haydutluk yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TBMM'nin 4. yasama yılının açılışına ilişkin SABAH'a yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" vizyonunu genişleterek teyit ettiğini belirten Büyükgümüş, "Türk, Kürt, Arap hep birlikte terörden arındırılmış bir gelecek inşa etme çerçevesi ortaya koydu" dedi.

BÖLGE TERÖRİZE EDİLDİ

Büyükgümüş, İsrail'in politikalarının sadece Filistin ile sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "Akdeniz'de kıyı ülkelerin egemenlik hakları ihlal ediliyor. 12 mil, 20 mil tartışmalarının ötesine geçen bu durum, uluslararası hukuk değil haydutluk anlamına geliyor. Büyük bir Akdeniz coğrafyası terörize edilmiştir" ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşananları "soykırım ve cinayet şebekesi" olarak niteleyen Büyükgümüş, Sumud filosunun ise "vicdan mücadelesi" verdiğini söyledi.

CHP'yi de eleştiren Büyükgümüş, "Bir yıl önce Cumhurbaşkanımızı ayakta karşılayan CHP, bugün katılmama kararı alıyor. İçerideki koltuk ve rant mücadelesi siyasetine gölge düşürüyor. Bu hem demokrasiye hem CHP seçmenine zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.