Haberler Gündem Haberleri İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu: Yurda dönen vatandaşların ifadelerine başvurulacak
Giriş Tarihi: 4.10.2025 14:54

İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu: Yurda dönen vatandaşların ifadelerine başvurulacak

İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’nda bulunan 36 Türk vatandaşı bugün yurda dönüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma kapsamında Türk vatandaşların ifadelerine başvurulacak.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu: Yurda dönen vatandaşların ifadelerine başvurulacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşüyle ilgili açıklama yapmıştı. 13:40'ta kalkan uçağın saat 15:05'te İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcu yer alıyor.

EMNİYETTE İFADELERİ ALINACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma kapsamında Türk vatandaşların ifadelerine başvurulacak. Başsavcılık, mağdur vatandaşlarımızın İstanbul'a inmeleri akabinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sağlık muayeneleri yapılarak adli muayene raporlarının hazırlanacağını belirtti. Raporun akabinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne intikalleri sağlanarak ifadelerine başvurulacağı belirtilerek soruşturmanın kapsamlı olarak devam edeceği duyuruldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail yasa dışı şekilde alıkoymuştu: Yurda dönen vatandaşların ifadelerine başvurulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz