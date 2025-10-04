Mossad casusları kıskıvrak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla 1'i hukuk bürosu 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı belirlenen Serkan Çiçek ve Avukat Tuğrulhan Dip, "Metron Faaliyeti" operasyonuyla gözaltına alındı.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Çiçek'in iş hayatında büyük borçlanmalar yaşadığı, ardından ismini değiştirerek ticareti bıraktığı ve 2020'den itibaren Pandora Dedeklifliği adıyla dedektiflik yapmaya başladığı tespit edildi. Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu, Rasheed'in kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden temas kurduğu ortaya çıktı.

Rasheed, Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan, İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivisti 4 gün boyunca takip etmesini istedi. Bu iş karşılığında 1 Ağustos'ta Çiçek'e 4 bin dolar kripto para ödendi. Çiçek, internetten araştırma yaparak hedefin bir Filistinli aktivist olduğunu öğrendi.

Daha önce İsrail'e casusluk suçundan 19 yıl hüküm alan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile de ortak çalışan Çiçek, riskleri bilmesine rağmen görevi kabul etti. 1-2 Ağustos'ta kiralık daire bahanesiyle siteye girip keşif yaptı ancak hedefe ulaşamadı. Çiçek'in çalışması yetersiz kalınca, Rasheed 3 Ağustos'ta iletişimi kesti. Çiçek, ajanlık faaliyetini kabul etti.