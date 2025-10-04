Şifa mirası modern tıpla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen '3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne ilim insanları katıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı' vizyonunun sağlık alanındaki karşılığı olan "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefini temsil ettiğini ifade etti. Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Memişoğlu, 84 GETAT Uygulama Merkezi, 2 bin 160 uygulama ünitesi ve 26 bini aşkın sertifikalı sağlık çalışanıyla hizmet verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Nurullah Okumuş da "Ülkemizde geleneksel tıp ve tamamlayıcı tıp uygulamaları dünyaya son yıllarda giderek örnek olmaya başladı" dedi.