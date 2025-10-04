Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Terör saldırısı hazırlığında olan 2 çocuk yakalandı!

Seri operasyonları İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. Terör örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında olan Türkmenistan uyruklu iki çocuk takibe alındı. İstanbul'da sansasyonel bir terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan D.R. ve A.Y.G. isimli 18 yaşından küçük iki çocuk düzenlenen iki farklı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Tespitler, İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin iletişim amacıyla kullandıkları kapalı sistem haberleşme programlarına (RocketChat, Techhaven, Trueerypt, Vepaerypt) sızmasıyla yapıldı. İki şüphelinin bazı terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla gizli görüşmeler yaptıkları saptandı. Türkmenistan uyruklu olan D.R. ile A.Y.G.'nin, geçmiş yıllarda düzenlenen bazı terör saldırılarından ilham aldıkları ve İstanbul'da yeni bir terör saldırısı arayışında oldukları ifade edildi.

SÖZDE "SALDIRI TAKTİKLERİ" KLASÖRÜ…

Operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlarda yapılan incelemelerde patlayıcı madde yapımına dair bazı dokümanlar, sözde eğitim videoları ve evde patlayıcı bomba yapımına dair videolar bulundu. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Saldırı Taktikleri" isimli dijital klasörü ve çok sayıda örgütsel doküman deşifre edildi. Söz konusu dokümanlarda araçlara yönelik terör saldırısı yapılabilmesi için kılavuz ve görsellerin bulunduğu örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Dokümanlarda patlayıcı madde yapımı, terör örgütü DEAŞ'a biat videoları, uzun namlulu silahları sökme ve takma eğitimleri ve sözde silah eğitimlerine yönelik videolar da bulundu. İstanbul'un Maltepe ve Ataşehir İlçeleri'nde peş peşe yapılan iki ayrı operasyonla yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. A.Y.G. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Adliyeye sevk edilen D.R. isimli çocuk şüpheliye ise "Ev Hapsi" cezası verildi.