Ülkeye dönen Küresel Sumud Filosu aktivistlerine siyasilerden “Hoşgeldiniz” mesajı!

Katil ordusu, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırılar gerçekleştirip, uluslararası sularda çok sayıda aktivisti alıkoydu. Yapılan çalışmalar sonucu, esir olarak alınan aktivistler, Türk Hava Yolları'nın (THY) TK6920 sefer sayılı uçağı ile Türkiye'ye geldi. 36'sı Türk 101'i üçüncü ülke uyruklu toplam 137 aktivist, Türkiye'nin girişimlerinin ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Öte yandan siyasi isimler "Hoşgeldiniz" diyerek, peş peşe paylaşımlarda bulundu.
ÖMER ÇELİK: GAZZE İNSANLIĞIN EVİDİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda, "Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoşgeldiniz… Sumud yolcuları "GAZZE İNSANLIĞIN EVİDİR" mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır... Sumud Filosu insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir." Dedi.
HAKAN FİDAN: HOŞGELDİNİZ
Dışişleri Bakanı Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor. İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" ifadelerinde bulundu.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: VATANDAŞLARIMIZ SAĞ SALİM ÜLKEMİZE DÖNDÜ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da filoda alıkonulan ve ülkeye dönen aktivistler için paylaşımda bulundu. Yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan İnsanlık Cephesi'nin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun." Dedi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KARARLILIKLARINI BİR KEZ DAHA SELAMLIYORUM
İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türkiye'ye dönen Küresel Sumud Filosu aktivistleri için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağımızla ülkemize ulaştı. Diğer vatandaşlarımız da kısa süre içinde ülkemizde olacak. Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum. "ifadelerine yer verdi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARLILIĞIMIZI VURGULADI
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızı ve bazı ülkelerden aktivistleri tahsis ettiğimiz bir uçakla salimen ülkemize ulaştırdık. Vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanında karşılayan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için her adımı atmaya kararlı olduğumuzu vurguladı." denildi.