81 ilde vatandaşa yeşil dönüşüm dersi

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Türkiye'yi de etkisi altına alan iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya indi. Programlar kapsamında 81 ilde vatandaşlar ile bir araya geliniyor. Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programları kapsamında vatandaşlara yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği aktarılıyor. Programlar kapsamında İklim Kanunu'nun önemine vurgu yapılırken, İklim Kanunu'nun bir gelecek yatırımı olduğu belirtildi. Kanun ile birlikte, Türkiye'nin iklim adaleti konusundaki haklı taleplerinin karşılanacağı ve sanayicilerin global çapta rekabet gücünün artacağı vurgulandı.Programlar kapsamında, atılacak yeşil dönüşüm adımlarının önemine dikkat çekilirken, döngüsel yeşil ekonomi ile çevre gibi ekonominin de büyüyeceğine ve bu durum ile yenilenebilir enerji yatırımları ve geri dönüşüm tesisleri sayesinde yeni iş imkânının oluşturulabileceğinin altı çizildi.