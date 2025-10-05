Ankara ve İstanbul’da yüz binler yürüyecek

Filistin'e destek için adeta 'Küresel İntifada' ya dönüşen yürüyüşler tüm dünyaya yayılıyor. Dün İtalya'nın başkenti Roma'da on binler soykırımcı İsrail'e karşı ses yükseltti. Türkiye'de de Trabzon ve Ankara'da Gazze için yürüyüş vardı. Bugün ise İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Sumud ve Özgürlük Filolarına destek olmak için öğlen namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek. Platform Dönem Başkanı Mehmet Güney, iki yıllık süreci bir aciziyet değil, bağımsız Filistin'in kuruluşunun ayak sesleri olarak gördüğünü belirtti. Güney, Filistinlilerin ödediği bedelin ardından zaferin de geleceğini vurguladı. Güney, Türkiye'nin 81 ilinde yürüyüşler ve basın açıklamalarıyla bu günü anacaklarını ve herkesi bulunduğu ilde bu duyarlılığın bir paydaşı olmaya çağırdı. Ankara'da da Filistin Dayanışma Platformu'na bağlı STK'lar ve çeşitli meslek grupları bugün saat 13.30'da Melike Hatun Camii'nden Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.