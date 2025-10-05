Bakan Işıkhan’dan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki: Çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor

"İSRAİL'İN SADECE GAZZE'Yİ DEĞİL BÜTÜN İNSANLIĞI HEDEFE KOYUYOR"

Gazze'deki, Kudüs'teki, Doğu Türkistan'daki, Filistin'dekilerle birlikte dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayanların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, "Tek derdi, Gazze'deki bebeklere, bebek maması götürmek ve sahillerde büyük bir umutla dünyanın vicdanlı insanlarını bekleyen yavrularla kucaklaşıp, onları teselli etmek olan bir avuç masum sivile dahi tahammülü olmayan katil İsrail'in zulmüne her zaman, her mecrada karşı durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Küresel Sumud Filosu'na katılarak, İsrail'in soykırımına karşı onurlu bir duruş sergileyen, soykırım ablukasını kırma yönünde büyük bir direniş sergileyen tüm kardeşlerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Uluslararası sularda, filoya yapılan bu vahşi terör eylemi, kana doymayan İsrail'in sadece Gazze'yi değil bütün insanlığı hedefe koyduğunun da en net kanıtıdır. Katil İsrail'in filodaki aktivistlere karşı gerçekleştirdiği terör eyleminin asla kabul edilemeyeceğini ve saldırının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini, bunun da tüm dünyanın sorumluluğunda olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, zulme ve adaletsizliğe karşı sabitkadem durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.