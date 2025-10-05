Belediyeyi icralık ettiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP'li Kuşadası Belediyesi, yol yapım işini 2021'de üstlenen firmaya ödeme yapmayınca icralık oldu. Firma, 52 milyon 719 bin liralık alacağı için icra takibi başlattı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla, "eksik ve kusurlu imalat" savunmasıyla icra inkar davası açıldı ancak Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi firmayı haklı buldu. Sayıştay incelemesinde de belediyenin firmaya eksik işler için herhangi bir bildirimde bulunmadığı tespit edildi. Sayıştay, zarardan Ömer Günel, Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve iki bürokratı sorumlu tuttu.