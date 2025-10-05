Diyanet’te yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bazı görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı. Başkan yardımcıları, genel müdürler ve başkanlık birimlerinde değişiklikler gerçekleştirildi. Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler ve Ahmet İshak Demir, Başkan Yardımcısı oldu. Hac ve Umre, Din Hizmetleri, Dış İlişkiler, Dini Yayınlar, Yönetim Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme, Rehberlik ve Teftiş birimlerine yeni genel müdür ve başkanlar atandı.