Erdoğan’dan “Gazze İçin Sessiz Çığlık” etkinliğine davet

Başkan Erdoğan, partisinin kadın kollarınca yarın düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti. AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Erdoğan, Üsküdar sahilinden başlayarak, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır."AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturacak.