6-7 Ekim olaylarının üzerinden 11 yıl geçti

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği olayların üzerinden 11 yıl geçti. Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'yi bahane edip sokağa dökülen terör örgütü PKK/ YPG yandaşları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikat kurup yolları kesmişti. İki polisin şehit edildiği olaylarda 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı. Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen 16 yaşındaki Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş ise linç edilerek öldürüldü. Olayları azmettirdiği gerekçesiyle HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Genel Başkanı Yardımcısı Figen Yüksekdağ tutuklanarak cezaevine konulmuştu.