Başkan Erdoğan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Enerji uğruna nice ülkeler sömürüldü. 19. ve 20. yüzyıl enerji uğruna nice hayatların kaybedildiği asırlar olarak zihinlerde derin yaralar açmıştır.

Farklı kıtaları gösteren uydu fotoğraflarına baktığımızda kuzeyle güney arasındaki uçurumu görebiliyoruz. Enerjiye yönelik paradigma değişmedikçe bu tablonun daha adil bir yapıya dönüşmesi bir hayli zor görünüyor.

Konforla eşdeğer görülen elektrikli ürünler artık hayatımızın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Geçtiğimiz sene beyaz eşya satışları bir önceki seneye göre yüzde 7 artış gösterdi. Aynı durum elektrikli araçlarda da geçerlidir. Elektriksiz bir hayat sadece şehirlerde değil en ücra köylerde bile mümkün değil.

2002'de ülkemizde doğalgaz altyapısı bulunan şehirlerimizin sayısı sadece 5'ti. Şimdi 81 ilimizin tamamında var.

Türkiye olarak 2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içerisindeyiz.

Biz çevremizdeki ülkeler gibi kendine yeter miktarda petrolü ve doğalgazı olan bir ülke değiliz. 2002 yılında 17.4 milyar metreküp olan doğalgaz tüketimimiz 2024 yılında 55 milyar metreküpe çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında enerji ithalatında 26 milyar dolar ödedik.

Sakarya gaz sahasından çıkartılan doğalgazı Filyos işleme tesisine taşıyarak, milletin hizmetine verdik.