Gazze için tek yürek

Siyonist İsrail'in soykırıma maruz bıraktığı Gazze'ye destek amacıyla dün birçok ilde yürüyüş ve etkinlikler düzenlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir tarafında vatandaşlar terör devleti İsrail'i protesto için meydanlara akın etti.

'BİR İNSANLIK DAVASI'

❱ İSTANBUL: Filistin'e Destek Platformu ve İHH öncülüğünde bir araya gelen on binlerce kişi, Gazze ablukasına tepki göstermek ve Gazze için yola çıkan Küresel Sumud ve Özgürlük filolarına destek vermek amacıyla Ayasofya Cami önünden Eminönü Meydanına yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, "Siyonist katiller hesap verecek, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Nehirden denize Özgür Filistin" sloganları attı. Yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan HAKİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze halkı yalnız değildir. Filistin davası artık Filistinlilerin davası olmaktan çıkmıştır. Artık Müslüman ülkelerin davası olmaktan da çıkmıştır. Filistin davası artık bir insanlık davasıdır" dedi.

300 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

❱ ANKARA: İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı ve bölgede yaşanan insanlık dramını protesto etmek için Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi. Melike Hatun Camisi'nden başlayan yürüyüşte yaklaşık 300 bin kişi katıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından bir miting düzenlendi. Yürüyüşe katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kadınlar, çocuklar ve masum insanlar katledilirken asla sessiz durmadıklarını ve durmayacaklarını belirterek, "İnşallah kısa zamanda öncelikle ateşkes, sonra da orada barış sağlanır. Mutlaka başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar Türkiye olarak mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Ankara'daki "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"nde 300 bin vicdanın yerinden doğrulup ayağa kalktığını belirterek, "Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil, bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır" ifadesini kullandı.

SUMUD FİLOSU'NA DESTEK

❱ İZMİR: Tekneler Küresel Sumud Filosu'na destek için "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" etkinliğinde denize açıldı. 7 noktadan denize açılan tekneler Cumhuriyet Meydanı'nın önündeki Pasaport İskelesi'nde bir araya geldi. Bostanlı, Güzelbahçe 2, Güzelbahçe Yalı, Güzelbahçe 1, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir balıkçı barınaklarından denize açılan tekneleri, meydanda toplanan vatandaşlar karşıladı. Aralarında çocukların da bulunduğu topluluk "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

❱ ERZURUM: Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Binlerce vatandaş kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya geldi. Vatandaşlar Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuşbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdulkerim Kavaz, "Bundan sonra insanlık vicdanı, ablukadaki su sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır. İşgalci, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

TEKNELERDEN SELAM

❱ EDİRNE: Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yardım götürmek üzere yola çıktıkları Gazze yolunda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumud Filosu'na destek amaçlı 60 tekne ve bot, denize açılarak Filistin bayraklarıyla tur attı. Filistin'e Destek Platformu Edirne Şube Başkanı Ahmet Çetin, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmeye çalışan aktivistlere müdahale ettiğini belirterek, "Bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu kararlılıkla yola devam ederken, fiili olarak Gazze kara sularına ulaştı ve abluka delindi. Bundan sonra insanlık vicdanı ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır" dedi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da "Terör devleti İsrail'e karşı dünyanın her köşesinde büyük bir tepki var. Sumud Filosu yalnız değildir. Daha güçlü olarak oraya gidecekler ve Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır" diye konuştu.

❱ ELAZIĞ: İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları "Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Aksa Tufanı Mitingi" ile protesto edildi. El-Aksa Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde İzzet Paşa Camisi önünde toplanan kalabalık, taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlarla, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda toplanan katılımcılar, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı.

❱ VAN: Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya gelenler, tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldı, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bayrakları açtı. HAK İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan derneğin il temsilcisi Tekin Üzümcü, zorlu şartlara rağmen dimdik ayakta duran, onurunu asla teslim etmeyen kahraman Gazze halkının yanında olduklarını söyledi.



DÜNYA İSRAİL'E KARŞI AYAKTA

İsrail'in abluka altında tuttuğu ve soykırım uyguladığı Gazze'ye destek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahale sonrasında dünyada birçok kentte İsrail'e yönelik protestolar sürüyor. İtalya'nın Roma kentinde ve İspanya'nın Madrid kentinde bir araya gelen binlerce gösterici, ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanarak İsrail'in uyguladığı terörizme tepki gösterdi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüdü.



Mustafa BAKIRHAN - Ceyhan TORLAK - Faruk KÜÇÜK - Hakan GÖKKAYA - Erkan KÖSE - Ziya RAMOĞLU - Murathan YILDIRIM / SABAH