İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor

Dünyanın gözbebeği İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı. Tören, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından düzenlenen törende, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir yarışmasında birinci olan öğrenci, şiirini okudu. Program mehteran gösterisiyle sona erdi.

VALİ GÜL, "BU MİLLET ASLA ESİR OLMADI BUNDAN SONRADA ESİR OLMAYACAKTIR"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu vesilesiyle bir kez daha bir araya geldik. Başta şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu vatanı bize bırakan büyüklerimiz ve Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. İstanbul'umuzun yaklaşık 5 yıllık işgal sürecinde milletimizin kararlılığı, vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği vesilesiyle İstanbul işgalden kurtuldu. Bizim her sıkıntılı dönemde mutlaka hem kendi içimizde hem dışarıdakilere verdiğimiz bir mesaj var. O da şu ki bu millet asla esir olmadı ve olmayacak.Bin yıllardır milletimizin bağımsızlık ruhu her zaman ortaya çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 4 YIL 10 AY 23 GÜN ESARET ALTINDA KALDI

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine donanmalarını demirleyerek işgal ettikleri İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuştu.