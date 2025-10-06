Kadınlardan sessiz çığlık eylemi

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde bugün Üsküdar sahilinden başlayarak Türkiye'nin 81 ilinde, saat 12.30'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturacak. Etkinlik kapsamında kadınlar, sadece İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki masumların değil, insanlığın onurunu temsil edecek bir zincir kuracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikle ilgili videolu mesajında, "Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun" dedi.



