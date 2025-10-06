Özcan’dan CHP’li Yavaş’a sert tepki: Ankara’yı 1990’lara götürdünüz, halk skandallarla boğuşuyor

Ankara son yılların en zorlu günlerini yaşıyor. Başkentin birçok ilçesinde ardı ardına yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur ederken, ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi tepki çekiyor. Belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurmak için saatlerce bekliyor. Özellikle Mamak ilçesinde üç gündür musluklarından tek damla su akmayan mahallelerde hayat adeta durma noktasına geldi.
Ulaşımda da tablo farklı değil. Ankara'da meydana gelen metro arızası nedeniyle Ankaray seferlerinin durması, vatandaşların tepkisini artırdı. Su krizine ulaşım arızaları da eklenince, "CHP belediyeciliği sınıfta kaldı" yorumları yaygınlaştı.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalar da gündemdeki yerini koruyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarına göre, 32 konser organizasyonunda 154 milyon 453 bin TL kamu zararı tespit edildi.
"ANKARA'YI 1990'LARA GERİ GÖTÜRDÜNÜZ"
Tüm bu tartışmaların ortasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Mansur Yavaş yönetimine sert sözlerle yüklendi. Özcan, yaptığı açıklamada CHP'li belediyeciliği "hayal kırıklığı belediyeciliği" olarak niteledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Bir hayalimiz var dediniz…
Ama Ankara'ya ne umut bıraktınız,
Ne eser…
Ne hizmet…
İlk günden bugüne bıraktığınız tek şey: Hayal kırıklıkları.
Hayaldi, gerçek olamadı. Verdikleriniz söz oldu, buharlaştı."
Özcan, Yavaş'ın seçim döneminde verdiği vaatleri hatırlatarak, "Ulaşım çöktü, su kesintileri bitmedi, kültür kenti dediniz ama Ankara'yı 1990'lara geri götürdünüz." ifadelerini kullandı.
"Ulaşım sorunları tamamen çözülmüş bir Ankara dediniz, ulaşım çöktü. Metro durdu, vatandaş yollarda kaldı.
Çeşmelerinden pırıl pırıl içilebilir su akacak dediniz, Ankaramız susuz kaldı, çeşmelerden su değil çamur aktı.
Kültür kenti, sağlık kenti, teknoloji kenti dediniz, 2050'yi - 2100'ü planladınız ama Ankaramızı 1990'lara geri götürdünüz.
Geleceğe güvenle bakan bir Ankara hayal ettiniz, ama halk yarın ne sorun yaşayacağız diye uykusuz kaldı."
Açıklamasını "Sahi Sayın Yavaş, siz Ankaramıza ne yaptınız?" sorusuyla tamamlayan Özcan, CHP'li belediyeciliği "başarısızlık ve israfla anılan bir yönetim anlayışı" olarak nitelendirdi.