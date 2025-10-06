Özcan’dan CHP’li Yavaş’a sert tepki: Ankara’yı 1990’lara götürdünüz, halk skandallarla boğuşuyor

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalar da gündemdeki yerini koruyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarına göre, 32 konser organizasyonunda 154 milyon 453 bin TL kamu zararı tespit edildi.

"ANKARA'YI 1990'LARA GERİ GÖTÜRDÜNÜZ"

Tüm bu tartışmaların ortasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Mansur Yavaş yönetimine sert sözlerle yüklendi. Özcan, yaptığı açıklamada CHP'li belediyeciliği "hayal kırıklığı belediyeciliği" olarak niteledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir hayalimiz var dediniz…

Ama Ankara'ya ne umut bıraktınız,

Ne eser…

Ne hizmet…

İlk günden bugüne bıraktığınız tek şey: Hayal kırıklıkları.

Hayaldi, gerçek olamadı. Verdikleriniz söz oldu, buharlaştı."

Özcan, Yavaş'ın seçim döneminde verdiği vaatleri hatırlatarak, "Ulaşım çöktü, su kesintileri bitmedi, kültür kenti dediniz ama Ankara'yı 1990'lara geri götürdünüz." ifadelerini kullandı.