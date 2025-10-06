SON DAKİKA | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş’ye operasyon: 21 gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenledi.Soruşturma, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı.İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.