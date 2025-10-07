12 Türk öğrenciden gururlandıran başarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 32. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı, 37. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı, 18. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı ile 9. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya alarak ülkemizi gururlandıran öğrencileri tebrik etti. Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında desteklenen gençlerden yine güzel haberler olduğunu belirterek, "İtalya'da düzenlenen, 16 ülkeden 69 öğrencinin yarıştığı 32. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz; Bolivya'da düzenlenen, 87 ülkeden 332 öğrencinin yarıştığı 37. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Gümüş, 2 Bronz; Hindistan'da düzenlenen, 63 ülkeden 288 öğrencinin yarıştığı 18. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda 1 Gümüş, 3 Bronz; Bulgaristan'da düzenlenen, 24 ülkeden 96 öğrencinin yarıştığı 9. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Bronz madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.