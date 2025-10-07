AK Partili Baykoç’tan Mansur Yavaş yönetimine sert tepki: Ankara’ya ihanet etmeyin

Ankara'da son günlerde art arda yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar, belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle Mamak'ta üç gündür musluklardan su akmayan mahallelerde hayat durma noktasına geldi.

Kentte ulaşımda da benzer bir tablo yaşanıyor. Metro arızası nedeniyle Ankaray seferlerinin durması vatandaşların tepkisini artırırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda düzenlediği konserlere ilişkin harcamalar da yeniden gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser organizasyonunda 154 milyon 453 bin TL kamu zararı tespit edildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP'li yönetimi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır söylüyoruz, haftalardır tekrarlıyoruz:

CHP iradesiyle yönetilen ABB ve onun başkanı Sn. Mansur Yavaş,

Yol yapmadınız; Ankara'yı trafik çilesine mahkûm ettiniz.

Su hatlarının bakım ve onarım çalışmalarını yapmadınız; şehri susuzlukla tanıştırdınız.

Metro arızalarıyla toplu taşımayı, 'toplu yayalaştırdınız'.

Bunların yanında ne yaptınız?

Mazereti kurumsallaştırdınız; her geçen gün daha da geriye giden bir şehir vizyonu ortaya koydunuz.

Yapmayın!

Yönetim sorumluluğunu emanet aldığınız bu şehre ihanet etmeyin.

Partinizin yıllardır yönettiği, keşmekeşin ve kaosun nirvanasını yaşattığı İzmir'i Ankara'ya taşımayın.

'Ankara'yı İzmirleştirmeyin.'"