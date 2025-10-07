Buca Belediyesi’nde skandal! İşçi maaşlarını ödemedi, reklama 120 milyon lira ayırdı

7 milyarlık bütçe AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Buca Belediyesi geçtiğimiz haftalarda işçi maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacakları yatırmadığı için günlerce eylemlere sahne olmuş, işçiler iş bırakınca kentin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmuştu. Bünyesinde çalışan işçi ve memura aylarca maaş ödemeyen Buca Belediyesi 'yok artık' denecek bir icraata daha imza attı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Dün toplanan Buca Belediye Meclisi 2025 mali yılı tahmini gelir gider bütçesini AK Partili Meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen oy çokluğu ile kabul etti. CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilen tahmini bütçede basın yayın ve tanıtım giderleri için 120 milyon liralık kaynak ayrılmış olması büyük tepkiye neden oldu.

TANITIMA 120 MİLYON

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Sevil, Belediyenin 2026 yılı bütçesinin yarıdan fazlasının Başkan Görkem Duman'a ayrıldığını öne sürdü. Sevil, mecliste yaptığı konuşmada: "Sizin adınıza çok üzgünüm. Maalesef 2026 bütçesinin yüzde 50'sinden fazlası SMS ile bilgilendirme, Facebook paylaşımları gibi kalemlere ayrılmış Basın Yayın ve tanıtım giderleri için ayrılan kaynak ise 120 milyon lira. Bu da işçinin maaşının beşte dördüne tekabül ediyor." Diye konuştu.

VATANDAŞ 'ÇÖP TOPLANSIN' DİYE PARA VERİYOR AMA HİZMET ALAMIYOR

Tahmini bütçede gelirlerin 550 milyon TL'lik kısmının vatandaşın ödediği katı atık toplama bedellerinden karşılandığını belirten Sevil: "Vatandaş ödediği vergi ile belediyeyi çevirmesi için cebinden para ödüyor ama hizmet alınmıyor, çöpler toplanmıyor. 2026'da yeni çöp kamyonu alınması öngörülmüş. Siz önce işçinin maaşını ödeyin. Bütçede en fazla kaynak belediye başkanının tanıtılması ve reklamı, personel giderleri ile temsil ağırlamaya ayrılmış." Diye konuştu.

TOPLANACAK ATIKLAR NEREYE GİDECEK?

AK Partili Fatih Polatoğlu da, "Bütçe kitapçığını kurcaladığımızda 2026 yılında ilçenin cadde ve sokaklarından 290 bin ton evsel atık toplanması öngörülmüş. Bu çöplerin içinden yalnızca 2 bin 400 tonu geri dönüştürülebilir olarak öngörülüyor. Bertaraf edilen atık miktarı ise sadece 2 ton. Bu rakamlar ne akılla, ne mantıkla ne de modern bir çevre politikası ile izah edilemez. Toplanacak olan bu atıklar nereye gidiyor? Bu kadar düşük geri dönüşüm oranı kabul edilemez. Bu rakamlar ile Buca'nın geleceği sürdürülebilir olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

2026 BÜTÇESİ CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİN OYU İLE KABUL EDİLDİ

Eleştirilere yanıt veren CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise tasarruf tedbirleri kapsamında bütçeyi enflasyonun altında tuttuklarını öne sürdü. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Buca Belediyesinin 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi Cumhur ittifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'lilerin oyları ile kabul edildi.