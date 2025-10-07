FETÖ şüphelisi 5 doktor tutuklandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde gözaltına alınan ve aktif görevde olan 5 doktor tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Konya ve Mardin'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda tamamı aktif doktorluk yapan 5 şahıs yakalanmıştı. Örgütün yurtlarında ders çalışma adı altında Tıpta Uzmanlık Sınavı kampına katıldıkları tespit edilerek örgüt imamı ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan 3'ü kamu 2'si özel sektörde çalışan 5 şüpheli doktor tutuklandı.



INFLUENCERLIK YAPIYORLAR

FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapse mahkûm edilen ve Almanya'ya kaçan Adanalı gazeteci Yüksel Evsen, sosyal medya üzerinden "Almanya'ya göç" bahanesiyle vatandaşlardan binlerce euro toplamakla suçlanıyor. Evsen'in, iş ilanı ve vize danışmanlığı adı altında binlerce euro aldığı iddia edildi. Ayrıca Almanya'daki Türk firmalarının reklamlarını yaparak gelir elde ettiği belirtildi. Son olarak Köln'deki Anuga 2025 Gıda Fuarı'nda Anavarza Bal standını ziyaret eden Evsen'in, firmanın Genel Müdürü Can Sezen'le tanıtım yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması dikkat çekti. Diğer taraftan Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İ.Y, saklandığı adreste yakalandı.